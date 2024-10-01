Bir Dilan Polat göndermesi de Deha’dan geldi! "Kozmetikçiler, güzellik merkezleri..." Show TV ekranlarında seyirci ile buluşan yeni dizi Deha’da yapılan Dilan Polat göndermesi gündem oldu. Güzellik merkezleri üzerinden kara para aklama hakkında yapılan gönderme izleyiciyi güldürdü.

Haber Merkezi

Show TV ekranlarında yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan diziler arasında yer alan Deha izleyiciyi güldürmeyi başardı.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüyle gündeme gelen dizide Dilan Polat göndermesi sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Ahsen Eroğlu ve Taner Ölmez gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi reytinglerde dengeleri değiştirmeyi başardı.

KARA PARA GÖNDERMESİ!

Dizide Devran karakterine hayat veren İynemli’nin babasının işleri ile alakalı yaptığı konuşma Dilan Polat davasına benzerliği ile dikkatleri topladı.

Devran, kara para aklamak için kozmetikçi, güzellik merkezi gibi yerlerin açıldığını belirtmesiyle yapılan gönderme izleyiciyi güldürmeyi başardı.

Sahnede Devran "Kaynağı suç olan kanla gelen kirli para. Uyuşturucu ticareti mi dersin, silah tüccarlığı mı dersin aklınıza gelebilecek her türlü suçtan milyarlarca dolar kazanıyorlar. Bu parayı aklamadığın sürece sadece kağıt parçası. Harcamaya kalksalar kaynak göstermek zorundalar. Parayı kanuni yollardan kazanılmış gibi göstermek için bir yol bulmak zorundalar." dedi.