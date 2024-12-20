Bir dönem herkes giyiyordu! Moda devi iflas etti: mağazaları tek tek kapatıyor

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1968 yılında San Francisco’da kurulan ve özellikle 1980'ler ile 1990'larda gençler arasında popüler olan Esprit, zorlu ekonomik koşullar ve değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle ciddi bir darbe aldı.

Moda dünyasının önemli markalarından biri olan Esprit, New York'ta iflas başvurusunda bulundu ve borcunun 3 milyon doları geçtiğini açıkladı.

Esprit’in en büyük operasyonlarından biri olan Manhattan'daki 38 bin metrekarelik genel merkezi kapatıldı.

Şirket, bu binadaki çalışan sayısını 115’ten 50’ye düşürdü ve önemli bir maliyet azaltma sürecine girdi.

160 MAĞAZASI KAPANDI

x Esprit, küresel operasyonlarında yaşadığı daralmaların ardından, Avrupa'da da büyük kayıplar verdi.

Almanya, Belçika ve İsviçre'deki toplam 160 mağazasını kapatan marka, çevrimiçi mağazasını da geçici olarak yeniden tasarım sürecine soktu.

Şu an için online mağazanın ne zaman yeniden faaliyete geçeceği konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.

Esprit'in COO'su Tony Strippoli, artan maliyetlerin ve Avrupa’daki zorlu ekonomik koşulların markanın karşılaştığı zorlukları daha da derinleştirdiğini belirtti.

Şirket, Avrupa pazarındaki sıkıntılarla başa çıkabilmek adına strateji değişikliğine gitmeye hazırlanıyor. Markanın CEO’su, dijital platformlara daha fazla yatırım yapmayı planladıklarını ve mevcut stratejiyi gözden geçireceklerini duyurdu.