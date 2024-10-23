Bir kaşık yetiyor; 1 gecede boğazı pamuk gibi yumuşatıyor...

Yağmur Dinç

Havalar bir soğuk bir sıcak giderken, üşütenlerin sayısı da artıyor.

Grip, solunum yolu enfeksiyonları ve boğaz enfeksiyonları vakalarında artış yaşanıyor.

Öksürmekten boğazı tahriş olanlar, ilaç yerine doğal çözümler araştırıyor.

Bu noktada ile annelerin şifalı tarifi karşımıza çıkıyor.

KARABİBERLİ SÜT

Karabiber, antimikrobiyal özelliklere sahip olup boğazdaki tahrişi hafifletebilir. Süt ise yumuşak dokusu sayesinde boğazı rahatlatır ve nemlendirir.

Boğaz tahrişinde rahatlama sağlamak için bu karışımı denemek faydalı olabilir.