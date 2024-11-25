Bir maaş cepte kalacak! A101’e Dyson muadili saç şekillendirici geliyor: İşte fiyatı

Haber Merkezi

A101, her hafta sunduğu indirimli ürünlerle alışveriş severleri şaşırtmaya devam ediyor.

28 Kasım Perşembe günü başlayacak olan yeni kataloğunda ise çok sayıda farklı ürün dikkat çekiyor.

Bu hafta, A101 mağazalarında masa takımlarından elektrikli mopede kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunulacak.

Elektrikli moped ve maxi scooter gibi ulaşım araçları, evde kullanım için ideal olan tost makinesi ve blender seti, teknoloji tutkunları için klavye ve mouse seti gibi pek çok ürüne uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

Ayrıca, erkek bakım seti ve kahve demleme filtresi gibi daha özel ürünler de raflardaki yerini alacak.

İşte A101 28 Kasım Aktüel Katalog: