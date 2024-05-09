Bir malın hızlı satılması için hangi dua okunur? Ev, araba, arsa satışı için dualar Paraya ihtiyacı olup mal varlıklarını satışa koyan kimseler için okunacak dualar mevcuttur. Böylece, mallar hızlıca alıcı bulacak ve tez şekilde elinizde çıkacak.

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Müslüman bir kimse, dua okuyarak dileklerinin daha hızlı gerçekleşmesini sağlayabilir. Gönülden ve samimi olarak edilen dualar, Allah katında kabul görür.

Ev, araba, arsa gibi herhangi bir mal varlığını satışa çıkaran Müminler, hızlıca elinden çıkmasına ihtiyaç duyabilir. Bu gibi durumlarda acil nakit gerekli olduğundan malın satışı ne kadar hızlı olursa o kadar faydalı olur.

Bir malın hızlıca alıcı bulması, satılması, elden çıkması için okunacak dualar mevcuttur.

Peki, bir malın hızlı satılması için hangi dualar okunur? İşte ev, araba, arsa satmak için dua...

Malın satılması için dua

"Bismillahi ya Kahhuru ya Settaru. Bismillahi ya Azizü ya Celilü ya Cemilü ya Celilü ya Azizü ya Evveli ya Ahiru ya Zahii ya Batınu ya ALLAH ya Allah rahmetike ya erhamerrahimin. "

Bir malın satılması için üzerine yedi defa DUHÂ suresi ve 7 defa FİL sureleri okunursa Allah’ın izni ile dilek hasıl olur.

Duha Suresi

1 Vedduha

2 Velleyli iza seca

3 Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala

4 Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula

5 Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda

6 Elem yecidke yetiymen feava

7 Ve vecedeke dallen feheda

8 Ve vecedeke ‘ailen feağna

9 Femmel yetiyme fela takher

10 Ve emmessaile fela tenher

11 Ve emma binı’meti rabbike fehaddis

Anlamı:

1 Andolsun kuşluk vaktine

2 ve dindiği zaman o geceye ki,

3 Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı!

4 Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır

5 ileride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın!

6 O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?

7 Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?

8 Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?

9 Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!

10 El açıp isteyeni de azarlama!

11 Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!

Fil Sûresi

Bismillahirrahmanirrahim.

Elem tere keyfe fe’ale rabbuke bi ashab-iî fil. Elem yec’al key-dehümfi tadliylin ve ersele aleyhim tayren ebabile termiyhim bihi-caretin min sicciylin fece’alehüm ke’asfin me’kûl.

Anlamı:

"Rabbinin fil ashabına ne etteğini görmedin mi? O, onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Ve üzerlerine sürü sürü ebabil kuşları göndermedi mi? Ki her biri onlara ateşte pişirilmiş çamurdan taşlar atmışlardı. Allah (u Teâlâ), onları kurt yeniği yaprağa çeviriverdi."