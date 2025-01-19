Bir saksıda dikili olsa yetiyor; Ömür boyu işe yarıyor...

Yağmur Dinç

Aloe vera, hem şifalı özellikleriyle hem de bakımı kolay olduğu için dünya genelinde popüler bir bitkidir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), aloe veranın bağışıklık sistemini güçlendiren ve sindirim sistemine destek olan 75’in üzerinde aktif madde içerdiğini belirtmektedir.

Etli ve sulu yaprakları, içinde şeffaf bir jel barındırır.

Yapraklarından elde edilen jel; cilt nemlendirici, güneş yanığı tedavisi, saç bakımı, sindirim sağlığı ve ağız hijyeni gibi birçok alanda fayda sağlar.

Ayrıca, doğal bir hava temizleyici olarak da evlerde yetiştirilmektedir.

SAKSIDA BÜYÜYOR

Bakımı kolay olan aloe vera, suyu aşırı kaçırmadan düzenli aralıklarla sulandığında sağlıklı şekilde büyür.

Aloe vera için drenaj delikli bir saksı tercih edin. Plastik veya seramik saksılar uygundur.

Bitki büyüdükçe köklerinin rahatça yayılabileceği, orta boy bir saksı idealdir.