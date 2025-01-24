Bir şey çıkmaz demeyin; Parça yufkaları böyle değerlendirin

Yağmur Dinç

Yufka, oldukça nazik ve yırtılmaya meyilli bir hamur işidir. Yufka ile yapılan tariflerden geriye kalan parçalar, size çöp gibi görünebilir.

Bu düşünceden hemen vazgeçin ve artık yufkaları değerlendirmek için kolları sıvayın.

Yufkaların parçalanması, onları yaratıcı ve farklı şekillerde değerlendirebilmenize olanak tanır. Hem ekonomik hem de lezzetli sonuçlar elde edebilirsiniz.

İşte parça yufkaları değerlendirme yöntemleri...

Parça yufkaları bir araya getirerek börek yapabilirsiniz.

Yufkaları kat kat dizip içine peynir, ıspanak, kıyma gibi malzemelerle harç hazırlayarak börek yapabilirsiniz. Yufkaların parçalanmış olması, böreğin daha gevrek ve çıtır olmasını sağlayabilir.

Yufkaları küçük parçalara ayırıp kızartarak çıtır atıştırmalıklar elde edebilirsiniz. Üzerine toz şeker serpip tatlı bir alternatif yaratabilirsiniz ya da tuzlu bir atıştırmalık için baharatlar (kimyon, pul biber, kekik) serpebilirsiniz.

Yufkaları ince ince doğrayıp, fırında veya tavada hafifçe kızartarak salatalara veya çorbalara çıtırlık katabilirsiniz.

Parça yufkaları sararak içine ceviz, fındık, fıstık veya tarçınlı şeker gibi malzemelerle sarıp, üzerine sıvı yağ veya tereyağı gezdirerek fırınlayabilirsiniz. Sonunda üzerine şerbet dökerek tatlı yapabilirsiniz.