Bir takım sahadan çekilirse ne olur? Sahadan çekilme cezası ne?

Hüseyin Topuz

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray - Adana Demirspor maçında sahalarda az görülen bir olay yaşandı.

Adana Demirspor yönetimi, Galatasaray maçında hakem kararlarına tepki olarak takımı sahadan çekti.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Mertens'in yerde kalmasıyla Galatasaray penaltı kazandı ve Morata penaltıyı gole çevirdi.

Karşılaşmanın 30. dakikasında ise Adana Demirspor teknik heyeti oyuncularını kenara çağırarak sahayı terk etmelerini söyledi.

Yaşanan bu olayın ardından "Bir takım sahadan çekilirse ne olur?" ve "Sahadan çekilmenin cezası nedir?" soruları merak uyandırdı.

Peki, Bir takım sahadan çekilirse ne olur? İşte yanıtı...

Bir takım sahadan çekilirse ne olur?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24. maddesine göre şöyle;

Başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir.

Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.