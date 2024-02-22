Birçok sürücü anlamını bilmiyor! Gösterge panelinde bulunan o küçük üçgen sembolü bakın ne işe yarıyormuş... Birçok sürücü araçlarının gösterge panelinde bulunan bazı sembollerin anlamını bilmiyor. Gösterge panelinde benzin göstergesinin yanında yer alan o küçük üçgen bakın ne işe yarıyormuş…

ensonhaber.com

Araçların gösterge panelinde bir çok sembol zaman zaman belirir ve hepsinin ne anlama geldiği çoğunlukla bilinmez.

Gösterge panelinde benzin göstergesinin yanında bulunan küçük bir üçgen sembolü bulunur.

Bu sembolün ne anlama geldiğini ise birçok sürücü bilmez belki de fark etmezler. Aslında öyle bir anlamı var ki benzin istasyonlarında işinizi çok kolaylaştıracak.

İşte, o küçük üçgenin anlamı…

Panelde bulunan benzin göstergesinin hemen yanında bulunan bu küçük üçgen işareti, otomobilin yakıt deposunun aracın hangi tarafında olduğunu göstermek için yerleştirilmiş. Bu detay, sürüş güvenliğini artırmak için ince düşünülmüş bir tasarımdır.

Mühendisler tarafından ustalıkla düşünülmüş bu detay, benzin istasyonlarında yaşanabilmesi muhtemel gecikmelerin ve kazaların önüne geçilmesinde de etkili bir ayrıntıdır.