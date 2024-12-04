Biri Bizi Gözetliyor’un 02 Melih’i yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı…

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2001 yılında televizyon ekranlarında ilgiyle takip edilen yarışmalar arasında yer alan Biri Bizi Gözetliyor o dönemde reytinglerde tozu dumana katıyordu.

Yayınlandığı dönemde birçok skandala imza atılan yarışmada, yer alan isimler çalışarak para kazanıyor ve aynı evi paylaşıyorlardı.

Üzerinden seneler geçmesine rağmen yarışmada derin izler bırakan birçok isim değişimleriyle görenleri şaşırtıyor. Değişimiyle en çok şaşırtan isimler arasında yer alan yarışmanın şampiyonu olan “02 Melih” son haliyle gündem oldu.

Yarışmayla birlikte şöhreti yakalayan Melih Değirmenci oyunculuk ve şarkıcılık yaparak ününe ün katmıştı. Değirmenci, şimdilerde değişimiyle görenleri şaşkına çeviriyor…

BBG MELİH'İN YENİ MESLEĞİ...

Şimdilerde kamera önü kariyerine son verse de hala sektörde olduğunu dile getiren Değirmenci bir davet sonrası gazetecilere yaptığı acıkmalarda, "Bizim kamera önüyle başlayan bir hikayemiz var. Daha sonrasında güzel sanatlar, oyunculuk derken biraz daha kamera arkasına geçtim. Bir cast ajansında menajerlik yapıyorum" ifadelerine yer verdi.