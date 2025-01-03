BIST 30 ve BIST 100 endeksi arasındaki farklar nelerdir?

Hüseyin Topuz

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinin performansını ölçmek ve yatırımcılara rehberlik etmek amacıyla farklı endeksler oluşturulmuştur.

Bu endeksler arasında en çok bilinenlerden ikisi BIST 30 ve BIST 100 endeksleridir.

BIST 30 ve BIST 100 endeksleri, Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerini içeren iki önemli endekstir.

Her iki endeks de Türkiye'nin önde gelen şirketlerini kapsasa da, içerikleri ve temsil ettikleri piyasa segmentleri açısından farklılıklar gösterir.

Aralarındaki farkları şu şekilde özetleyebiliriz...

Kapsam ve Şirket Sayısı;

BIST 30

Borsa İstanbul'da işlem gören en yüksek piyasa değerine ve işlem hacmine sahip 30 şirketten oluşur. Daha dar kapsamlı bir endekstir.

BIST 100

Borsa İstanbul'da işlem gören en likit ve en yüksek piyasa değerine sahip 100 şirketi içerir. BIST 30'un da içinde bulunduğu daha geniş bir endekstir.

Temsil Gücü;

BIST 30

Türkiye'nin en büyük ve en aktif şirketlerini temsil eder. Daha az şirket içerdiği için büyük şirketlerin performansını daha yakından yansıtır.

BIST 100

Daha fazla şirketi kapsadığı için genel piyasanın durumunu anlamada daha geniş bir bakış sunar.

Likidite ve İşlem Hacmi;

BIST 30

Yüksek işlem hacmine sahip hisse senetlerini içerdiği için daha likit bir endekstir. Büyük yatırımcılar ve kurumsal portföyler için öncelikli tercih olabilir.

BIST 100

Daha geniş bir yelpazeyi kapsadığı için farklı sektörlerden daha fazla şirketin performansını gösterir, ancak işlem hacmi BIST 30 kadar yoğun değildir.

Volatilite;

BIST 30

Daha az hisse senedi içerdiği için volatilitesi genellikle daha düşüktür.

BIST 100

Daha fazla şirket içerdiğinden, özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerin etkisiyle volatilitesi biraz daha yüksek olabilir.

Yatırım Araçları;

BIST 30

Endekse dayalı türev ürünler (vadeli işlem ve opsiyon) daha yaygındır.

BIST 100

Yatırım fonları ve ETF'ler gibi çeşitli ürünlerde referans olarak kullanılır.

Özetle BIST 30 daha dar bir kapsamda en büyük ve likit şirketleri içerirken, BIST 100 daha geniş bir kapsama sahiptir ve genel piyasanın durumunu daha iyi yansıtır. Hangi endeksin kullanılacağı, yatırımcının stratejisine ve ihtiyaçlarına bağlıdır.