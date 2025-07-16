Bitcoin (BTC) kaç dolar? 16 Temmuz 2025 güncel Bitcoin fiyatı...

Kripto piyasasıyla yakından ilgilenenler günlük olarak Bitcoin fiyatını öğrenmek için araştırma yapıyor.

Arama motorlarında en çok arananlar arasında ise "Bitcoin kaç dolar oldu?" ve "1 Bitcoin kaç TL?" şeklindeki sorular yer alıyor.

Elinde Bitcoin ve diğer alt coin bulunduranlar güncel Bitcoin fiyatını öğrenmek için gün içinde sık sık araştırma yapıyor.

Peki, 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı...

Bitcoin kaç dolar?

16 Temmuz 2025 tarihi itibariyle 1 Bitcoin 117.874 Dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Yani bir Bitcoin yaklaşık olarak 4,740,000 TL ediyor.