Bitcoin (BTC) kaç dolar? 2 Aralık 2024 güncel Bitcoin fiyatı..

Hüseyin Topuz

Bitcoin'in son günlerde hızla yükselişe geçmesi kripto piyasası hakkında aramaların hızlanmasına sebep oldu.

Kripto piyasasını yakından takip edenler günlük olarak Bitcoin fiyatını araştırmaya başladı.

Arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında "Bitcoin kaç dolar oldu?" ve "1 Bitcoin kaç TL?" şeklindeki sorular yer alıyor.

Bitcoin geçtiğimiz haftalarda yaptığı yükseliş ile tüm zamanlardaki en yüksek seviyelerine ulaşmıştı.

Peki, 2 Aralık 2024 Pazartesi günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı...

Bitcoin kaç dolar?

2 Aralık 2024 tarihi itibariyle 1 Bitcoin 95,837.09 Dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Yani bir Bitcoin yaklaşık olarak 3,331,900 TL ediyor.