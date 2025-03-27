Bitcoin (BTC) kaç dolar? 27 Mart 2025 Bitcoin fiyatı...

Hüseyin Topuz

Kripto piyasasıyla yakından ilgilenenler günlük olarak Bitcoin fiyatını öğrenmek için araştırma yapıyor.

Arama motorlarında en çok arananlar arasında ise "Bitcoin kaç dolar oldu?" ve "1 Bitcoin kaç TL?" şeklindeki sorular yer alıyor.

Geçtiğimiz aylarda 100.000 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin son günlerde düşüş trendine girdi.

Elinde Bitcoin ve diğer alt coin bulunduranlar güncel Bitcoin fiyatını öğrenmek için gün içinde sık sık araştırma yapıyor.

Peki, 27 Mart 2025 Perşembe günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı...

Bitcoin kaç dolar?

27 Mart 2025 tarihi itibariyle 1 Bitcoin 87.223 Dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Yani bir Bitcoin yaklaşık olarak 3,315,000 TL ediyor.