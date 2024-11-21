BİTCOİN DURDURULAMIYOR! Bitcoin kaç dolar oldu? 21 Kasım 2024 güncel Bitcoin fiyatı..

Hüseyin Topuz

Bitcoin'in son dönemde yükseliş göstermesi kripto piyasası hakkında aramaları hızlandırdı.

Kripto piyasasını yakından takip edenler günlük olarak Bitcoin fiyatını araştırmaya başladı.

Arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında "Bitcoin kaç dolar?" ve "1 Bitcoin kaç TL?" gibi sorular yer alıyor.

Bitcoin geçtiğimiz günlerde yaptığı yükseliş hareketi ile tüm zamanlardaki en yüksek seviyelerine ulaştı.

Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından yükselişe geçen Bitcoin 100 bin dolar seviyelerine yaklaştı.

Peki 21 Kasım 2024 Perşembe günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı..

Bitcoin kaç dolar?

21 Kasım 2024 tarihi itibariyle 1 Bitcoin 97,115.99 Dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Yani bir Bitcoin yaklaşık olarak 3,360,859 TL ediyor.