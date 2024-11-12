Bitcoin kaç dolar? 1 Bitcoin kaç TL? 12 Kasım 2024 güncel Bitcoin fiyatı..

Hüseyin Topuz

Bitcoin'in son dönemde artış göstermesi Bitcoin hakkında aramaların hız kazanmasına neden oldu.

Kripto piyasasını yakından takip edenler günlük olarak Bitcoin fiyatını araştırmaya başladı.

Arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında "Bitcoin kaç dolar?" ve "1 Bitcoin kaç TL?" soruları yer alıyor.

Bitcoin geçtiğimiz gün yaptığı hareket ile tüm zamanlardaki en yüksek seviyelerine ulaştı.

Peki 12 Kasım 2024 Salı günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı..

Bitcoin kaç dolar?

12 Kasım 2024 tarihi itibariyle 1 Bitcoin 89,700.00 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Yani bir Bitcoin yaklaşık olarak 3,086.081 TL ediyor.