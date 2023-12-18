Bitcoin kaç dolar? 1 Bitcoin kaç TL? 18 Aralık 2023 güncel Bitcoin fiyatı.. Kripto piyasası ile ilgilenen vatandaşlar Bitcoin fiyatını öğrenmek istiyor. Peki, 18 Aralık2023 tarihi itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı..

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Bitcoin son dönemde dikkat çekici bir yükseliş sergiledi. Uzun zamandır durağan seyreden Bitcoin'in son dönemde artış göstermesi Bitcoin hakkında aramaların hız kazanmasına neden oldu.

Kripto piyasasını yakından takip edenler günlük olarak Bitcoin fiyatını araştırmaya başladı.

Arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında "Bitcoin kaç dolar?" ve "1 Bitcoin kaç TL?" soruları yer alıyor.

Peki 18 Aralık 2023 Pazartesi günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı..

Bitcoin kaç dolar?

18 Aralık 2023 tarihi itibariyle 1 Bitcoin 41,1000.00 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Yani bir Bitcoin yaklaşık olarak 1,215.398 TL ediyor.