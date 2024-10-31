Bitcoin kaç dolar? 1 Bitcoin kaç TL? 31 Ekim 2024 güncel Bitcoin fiyatı..

Hüseyin Topuz

Bitcoin son dönemde dikkat çekici bir yükseliş sergiledi. Bitcoin'in son dönemde artış göstermesi Bitcoin hakkında aramaların hız kazanmasına neden oldu.

Kripto piyasasını yakından takip edenler günlük olarak Bitcoin fiyatını araştırmaya başladı.

Arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında "Bitcoin kaç dolar?" ve "1 Bitcoin kaç TL?" soruları yer alıyor.

Bitcoin geçtiğimiz gün yaptığı hareket ile yaklaşık 2 milyon 507 bin TL ile Türk Lirası bazında rekor kırdı.

Peki 31 Ekim Perşembe günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı..

Bitcoin kaç dolar?

31 Ekim 2024 tarihi itibariyle 1 Bitcoin 72,322.00 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Yani bir Bitcoin yaklaşık olarak 2,481.486 TL ediyor.