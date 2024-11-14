Bitcoin kaç dolar? 14 Kasım 2024 güncel Bitcoin fiyatı..

Hüseyin Topuz

Donald Trump'ın ABD başkanı seçilmesinin ardından yükselişe geçen Bitcoin hakkında aramalar hız kazandı.

Bitcoin'in son dönemde artış göstermesi kripto piyasasına olan ilgiyi yeniden canlandırdı.

Kripto piyasasını yakından takip edenler günlük olarak Bitcoin fiyatını araştırmaya başladı.

Arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında "Bitcoin kaç dolar?" ve "1 Bitcoin kaç TL?" soruları yer alıyor.

Bitcoin geçtiğimiz günlerde yaptığı yükseliş ile tüm zamanlardaki en yüksek seviyelerine ulaştı.

Peki 14 Kasım 2024 Perşembe günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı..

Bitcoin kaç dolar?

14 Kasım 2024 tarihi itibariyle 1 Bitcoin 89,556.00 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Yani bir Bitcoin yaklaşık olarak 3.081.348 TL ediyor.