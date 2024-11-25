Bitcoin kaç dolar? 25 Kasım 2024 güncel Bitcoin fiyatı..

Hüseyin Topuz

Bitcoin'in yükselişe geçmesi kripto piyasası hakkında aramaları hızlandırdı.

Kripto piyasasını yakından takip edenler günlük olarak Bitcoin fiyatını araştırmaya başladı.

Arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında "Bitcoin kaç dolar?" ve "1 Bitcoin kaç TL?" gibi sorular yer alıyor.

Bitcoin geçtiğimiz günlerde yaptığı yükseliş hareketi ile tüm zamanlardaki en yüksek seviyelerine ulaşmıştı.

Peki 25 Kasım 2024 Pazartesi günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı..

Bitcoin kaç dolar?

25 Kasım 2024 tarihi itibariyle 1 Bitcoin 98,225.58 Dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Yani bir Bitcoin yaklaşık olarak 3,399,576 TL ediyor.