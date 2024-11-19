Bitcoin kaç dolar oldu? 19 Kasım 2024 Salı güncel Bitcoin fiyatı..

Hüseyin Topuz

Bitcoin'in son dönemde yükseliş göstermesi kripto piyasasına olan ilgiyi yeniden arttırdı.

Kripto piyasasını yakından takip edenler günlük olarak Bitcoin fiyatını araştırmaya başladı.

İnternette en çok araştırılanlar arasında "Bitcoin kaç dolar?" ve "1 Bitcoin kaç TL?" gibi sorular yer alıyor.

Bitcoin geçtiğimiz günlerde yaptığı yükseliş hareketi ile tüm zamanlardaki en yüksek seviyelerine ulaştı.

Peki 19 Kasım 2024 Salı günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı..

Bitcoin kaç dolar?

19 Kasım 2024 tarihi itibariyle 1 Bitcoin 91,674.06 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Yani bir Bitcoin yaklaşık olarak 3,177,043 TL ediyor.