Bitcoin yarılanması (Halving) ne zaman? Bitcoin Halving hangi tarihte? Bitcoin Halving tarihi son günlerde gündemde yer alıyor. Kripto para piyasasında gündem maddesi haline gelen Bitcoin Halving, yatırımcıların dikkatini çekiyor. İşte 2024 Bitcoin Halving tarihi...

ensonhaber.com

Bitcoin yarılanması (Halving) hakkında aramalar son günlerde hız kazandı.

2024 yılında yükseliş trendine giren Bitcoin son dönemin en çok konuşulanları arasında yer alıyor.

Kripto para yatırımcılarının uzun süredir merakla beklediği Bitcoin Halving için geri sayım başladı.

Bitcoin Halving tarihi kripto para yatırımcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Bitcoin Halving hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Kripto piyasası ile ilgilenenler Halving tarihini öğrenmek istiyor. Peki, Bitcoin yarılanması (Halving) ne zaman? İşte merak edilen o tarih...

Bitcoin Halving ne zaman?

Bitcoin halving için net bir tarih vermek mümkün değildir. Çünkü halving olayı, her 210.000 blokta bir gerçekleşir.

Bu hesaplamalara göre Bitcoin Halving'in 20 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bitcoin Halving nedir?

Bitcoin halving, ya da Türkçe ifadesiyle Bitcoin yarılanması, Bitcoin'in ödül sistemine ilişkin bir olaydır. Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto tarafından belirlenen bir özelliktir.

Bitcoin madencileri, yeni Bitcoin'leri ağa kazanç sağlayarak elde ederler. Ancak Bitcoin protokolü, her 210.000 blokta bir bu ödülü yarıya indirir. Bu da yaklaşık olarak her dört yılda bir gerçekleşir.

Halving'in amacı, Bitcoin arzının kontrollü bir şekilde azalmasını sağlamaktır. Bu, Bitcoin'in enflasyonunu azaltır ve Bitcoin'in daha az sayıda yeni Bitcoin ile piyasaya sürülmesini sağlar. Bu da Bitcoin'in potansiyel bir kıtlık varlığına ve dolayısıyla talep artışına karşılık olarak değerinin artmasına katkıda bulunabilir.