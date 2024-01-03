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Bitcoin'den sert düşüş! Bitcoin kaç dolar? 3 Ocak 2024 güncel Bitcoin fiyatı..

Bitcoin'den sert düşüş! Bitcoin kaç dolar? 3 Ocak 2024 güncel Bitcoin fiyatı.. Kripto piyasası ile ilgilenen vatandaşlar Bitcoin fiyatını yakından takip ediyor. Peki, 3 Ocak Çarşamba günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin'in fiyatı..