Bitcoin'den sert düşüş! Bitcoin kaç dolar? 3 Ocak 2024 güncel Bitcoin fiyatı..

ensonhaber.com
Kripto piyasası ile yakından ilgilenenler günlük olarak Bitcoin fiyatını araştırmaya devam ediyor.
Bitcoin'in son dönemde artış göstermesi Bitcoin'e olan ilgiyi yeniden arttırmıştı. Yükseliş trendine giren Bitcoin hakkında aramalar hız kazandı.
3 Ocak 2024 Çarşamba günü sert bir düşüş yaşayan Bitcoin gündem oldu.
Arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında "Bitcoin kaç dolar?" sorusu yer alıyor.
Peki, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı..
Bitcoin kaç dolar?
Son 24 saat içerisinde en yüksek 45,800.00 Dolar seviyesini gören Bitcoin gün içerisinde sert bir düşüş yaşayarak 40,750.00 seviyesine düştü.
Bitcoin şimdi ise 42,517.00 Dolar seviyelerinden işlem görüyor.