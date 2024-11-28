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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sabah saat 05.50’de merkez üssü Bitlis olan 4,3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

4,3 şiddetinde gerçekleşen ve 8,71 kilometre derinlikte oluşan deprem çevre il ve ilçelerden de hissedilirken herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirdi.

Yaşanan depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı uyarı paylaşımında o ilçede yaşayan vatandaşları uyardı.

EVLERİNİZE GİRMEYİN!

Her geçen gün bir yenisinin yaşandığı depremler hakkında çeşitli uyarılarda bulunan Ercan Bitlis depreminin ardından sosyal medya hesabından yaptığı uyarı dikkat çekti.

Ercan, “Bitlis Hizan İçlikavak’da saat 05.50 ve 05.56’da 6 dakika arayla 4.3 büyüklüğünde iki küçük deprem meydana geldi. Depremler, yaklaşık 5 kilometre derinlikte oluştu. Hizan, birinci derecede deprem bölgesidir” ifadelerini kullandı.

4,3’lük depremin ardından büyük bir deprem beklenmediğini vurgulayan Ercan o ilçede yaşayan vatandaşlara yönelik uyarısında, "Bitlis içinde bugüne dek görülen en büyük deprem 1582 yılında meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremdir. 4.3 büyüklüğündeki deprem ardından daha büyük bir deprem beklenmese de, vatandaşların tedbirli olması önemli. Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur” sözlerine değindi.