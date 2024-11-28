Yağmur Dinç

Dünya çapında alışveriş çılgınlığı, kasım ayında iyice artıyor.

"Black Friday" olarak bilinen ve her yıl Kasım ayının son Cuma günü kutlanan bu gün, indirimler peş peşe yapılıyor.

Özellikle ABD'de bu gün, yılın en büyük alışveriş fırsatlarını sunduğu için pek çok mağaza ve online alışveriş sitesi ciddi indirimler yaparak, tüketicilere büyük fırsatlar sunuyor.

Ülkemizde de "Efsane Cuma" adı altında kampanyalar uygulanıyor.

Müslüman vatandaşlar ise bu günlerde alışveriş yapmanın caiz olup olmadığını merak etti.

Peki, Black Friday'de alışveriş yapmak caiz midir? İşte yanıtı!

BLACK FRİDAY ALIŞVERİŞİ CAİZ Mİ

Bu günün indirimlerinden ve tekliflerinden yararlanmakta dini açıdan bir sakınca yoktur.

Allah'ın her günü satış yapmak caizdir, Cuma namazı saati hariç.

Cuma namazı kılmakla yükümlü olanların cuma saatinde alışverişi terk etmeleri ve camiye gitmeleri gerekir. Bu itibarla cuma namazı kılmakla yükümlü olmayanlar alışveriş yapabilirler.