Bodrum FK - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. hafta maçında ligden düşmesi kesinleşen Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'de üçüncü olabilmek için Samsunspor ile mücadele eden siyah beyazlılar Bodrum FK'yı yenerek Samsunspor'un puan kaybetmesini bekleyecek.

Ligde oynadığı son maçta sahasında Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş üçüncülük yolunda büyük yara aldı.

Beşiktaş ile Bodrum FK arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı siyah beyazlılar 2-1 kazanmıştı.

Jose Morais yönetiminde çıktığı ilk sekiz Süper Lig maçının beşini kazanan Bodrum FK, daha sonraki altı karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı.

Futbolseverler Bodrum FK - Beşiktaş maçının detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

İşte, Bodrum FK - Beşiktaş maçının detayları...

Bodrum FK - Beşiktaş maçı ne zaman?

Bodrum FK - Beşiktaş maçı 1 Haziran 2025 Pazar (bugün) günü saat 19:00'da başlayacak.

Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanacak maç beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.