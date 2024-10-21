Bodrum FK - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Bodrum FK ile Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 9. hafta kapanış maçında karşı karşıya geliyor.

Bodrum FK, kulüp tarihinde Çaykur Rizespor'a rakip olduğu iki maça 2022/23 1. Lig sezonunda çıktı ve iki karşılaşmayı da kaybetti.

2024 senesinde Süper Lig'de çıktığı 13 deplasman maçının 11'ini kaybeden Çaykur Rizespor, bu süreçte en fazla dış saha mağlubiyeti alan takım konumunda.

Futbolseverler Bodrum FK ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı.

Bodrum FK - Çaykur Rizespor maçının detaylarını sizler için derledik. İşte maçın bilgileri...

Bodrum FK - Çaykur Rizespor maçı ne zaman?

Bodrum FK - Çaykur Rizespor maçı 21 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

Grey Beton Bodrum Stadyumu’nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.