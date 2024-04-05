Bodrumda buldu, değeri şaşkına çevirdi! İşte, değeri dudak uçuklatan 66 yıllık bilgisayar… Teknolojinin gelişmesiyle en büyük değişimi geçiren ve şu anda resmen hayatımızın merkezinde olan bilgisayarlar yıllar öncesinde nasıl olduğunu illaki merak etmişsiniz. İşte, bodrumdan çıkan tamı tamına 66 yıllık bilgisayar ve değeri…

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Bilgisayarlar iş yükünü azaltan ve temel iş ekipmanları arasında olan bir teknoloji ürünüdür. Hayatımızın her alanına dahil olan bu teknolojik aletler zaman içerisinde gelişerek hem daha kullanışlı olmuş hem de daha fazla kullanıcıya ulaşmışlardır.

Geçmişten bugüne kadar en büyük farklılığını da boyutlarıyla gözler önüne seren bilgisayarlar ilk çıktıkları zaman nasıllardı? Bu soruyu hemen herkes bir defada olsa düşünmüştür.

İşte tam da bu noktada bir Reddit kullanıcısı olan C-Wizz’in babaannesinin bodrumundan çıkan 66 yılık bilgisayar merakınızı giderebilir.

Tam 66 yıl sonra keşfetti…

C-Wizz’in büyükannesinin bodrumunda yaptığı keşif, teknoloji tarihinde unutulmaz bir anı yeniden canlandırdı. Bodrumda, 1956 tarihli ve 66 yıllık nadir bir Librascope-LGP-30 bilgisayarı bulduğu belirtildi.

Librascope-LGP-30 model olan bilgisayar, 1956 yılında piyasaya sürülmüş ve Avrupa'da sadece 45 adet üretilmişti. Şimdilerde ise ender bulunan bir bilgisayar olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, hacker kültürünün önemli öykülerinden birinde kullanılan bu bilgisayar, teknoloji meraklıları için büyük bir ilgi odağı haline gelmiş durumda.

Değeri dudak uçuklatıyor…

Üretiminde az sayıda yapılmış olması sebebiyle nadir bulunan Librascope bilgisayarı, 363 kilogram ağırlığında ve ilk satış fiyatı 47 bin dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Bugünün para değeriyle bakıldığında ise bu miktarın 512 bin doların üzerinde bir değere tekabül ettiği ifade ediliyor. C-Wizz, bulduğu cihazın yanı sıra birkaç PDP-8 minibilgisayar daha bulduğunu ve bunların 1960’larda ilk ticari olarak başarılı minibilgisayarlar olduğunu dile getiriyor.

Özellikle, bilgisayar programcılığı folklorunun önemli bir parçası olan “The Story of Mel” adlı eserde Librascope LGP-30’dan bahsedilmesi, bu bilgisayarın değerini daha da artırıyor. Bilgisayarın nasıl bu bodruma geldiği ise merak konusu.

C-Wizz, dedesinin sahip olduğu bilgisayar 1960’larda inşaat mühendisliği hesaplamaları için kullandığını ve özel olarak sahip olan az sayıdaki insanlardan biri olduğunu açıklıyor. Şimdi ise, bu tarihi cihazın tekrar çalışır hale getirilmesi için bir müzeyle iletişime geçmeyi düşünüyor.