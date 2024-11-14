Boks tarihinin en pahalı maçı: Mike Tyson - Jake Paul maçının büyük ödülü ne kadar?

Hüseyin Topuz

Dünyaca ünlü Youtuber Jake Paul ile eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson arasındaki müsabaka için geri sayım başladı.

Boksun efsane isimleri arasında yer alan Mike Tyson, Jake Paul maçı için ringelere dönmeye hazırlanıyor.

Boks dünyası son haftalarda Jake Paul ile Mike Tyson arasında yapılacak olan boks maçına odaklandı.

Temmuz ayında gerçekleştirilmesi planlanan karşılaşma Tyson'un yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ertelenmişti.

Mike Tyson ve Jake Paul'un karşı karşıya geleceği boks maçı 16 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Mike Tyson ve Jake Paul arasında yapılacak olan maç dövüş sporu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

Tüm dünyanın merakla beklediği müsabaka 80 bin kişilik NFL Dallas Cowboys'ta gerçekleşecek.

Maç hakkında en çok merak edilen konu ise maçın ödülünün ne kadar olacağı oldu. Peki müsabakanın büyük ödülü ne kadar?

İşte Mike Tyson - Jake Paul maçının büyük ödülü...

Daily Mail'in haberine göre karşılaşmanın büyük ödülü 80 milyon dolar. Ayrıca karşılaşmanın ödülünün iki boksör arasında eşit olarak paylaşılacağı ifade ediliyor.

Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki müsabaka Netflix tarafından canlı yayınlanacak.