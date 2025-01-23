Bolu Grand Kartal otel yıkıldı mı, yıkılacak mı? 78 kişi hayatını kaybetti!

Bolu Kartalkaya'daki otel faciası, yürekleri de yaktı.
21 Ocak gecesi 3.30'da çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 79'a yükseldi.
Yangın soruşturmasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da gözaltına alındı. İlgili soruşturmada gözaltı sayısı 11'e ulaştı.
Yapılan incelemelerde, otelde birçok standart eksikliğinin bulunduğu ortaya çıktı.
İhmaller zinciri gün yüzüne çıkarken, otelin yıkılıp yıkılmayacağı ise merak konusu oldu.
Peki; Grand Kartal yıkıldı mı, yıkılacak mı? İşte ön rapor...
GRAND KARTAL OTEL YIKILACAK MI
Grand Kartal Otel'i kullanılamaz hale getiren yangın sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin incelemesi tamamlandı.
Ön hasar tespit raporunda, binanın "ağır hasarlı" olduğu belirtildi.
Detaylı hasar tespit çalışmalarının ardından binanın güçlendirilmesi ya da tamamen yıkılmasına karar verilecek.