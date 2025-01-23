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Bolu Grand Kartal otel yıkıldı mı, yıkılacak mı? 78 kişi hayatını kaybetti!

Bolu Grand Kartal otel yıkıldı mı, yıkılacak mı? 78 kişi hayatını kaybetti! Bolu'da yaşanan yangın faciasında küle dönen Grand Kartal Otel, 79 vatandaşımıza mezar oldu. Son hali görüntülenen otelin yıkılıp yıkılmayacağı ise merak konusu.