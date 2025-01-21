Yağmur Dinç

Bolu'ya kar, yüreklere kor düştü...

Kartalkaya ilçesinde meydana gelen yangın faciası, 66 cana sebep oldu.

Grand Kartal Otel'de gece saat 03.30 sıralarında çıkan yangın, henüz kontrol altına alınabildi.

66 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı otel, yangının ardından adeta kullanılamaz hale geldi.

Yangın sonrasında otelin sahibi hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki Grand Kartal Otel kimin, sahibi kim? Mazhar Murtezaoğlu kimdir? İşte detaylar...

BOLU'DA YANAN OTELİN SAHİBİ KİMDİR

Grand Kartal Otel’i inşa eden kişi iş insanı Mazhar Murtezaoğlu’dur. Vefatından sonra ise oteli kızı Emine Ergül ve damadı Halit Ergül'ün devralmıştır.

Otelin sahibi Halit Ergül'ün Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı olarak da görev yaptığı biliniyor.

MAHZAR MURTEZAOĞLU KİMDİR

Aslen Rizeli olan Mazhar Murtezaoğlu 1960 yılında Bolu’ya yerleşerek Bolu Dağı Kantini’ni kurmuş burada hazırladığı yemeklerle adını duyurmuştur.

1974 yılında Kartalkaya Kayak Merkezi’nin temellerini atan Murtezaoğlu İsviçre’den ilham alarak Kartalkaya’nın zirvesinde kayak merkezi kurma hayalini gerçekleştirmiştir.

Önce Kartal Otel’i, ardından Grand Kartal Otel’i inşa etmiştir.

Mazhar Murtezaoğlu Bolu’da Varan tesislerini, Koru Oteli ve son olarak Kartalkaya’da bulunan Kartal otel ve Grand Kartal Oteli Bolu turizmine kazandırmış bir isimdi.

Uzun süredir parkinson hastalığıyla pençeleşen Mazhar Murtezaoğlu, 2019'da hayatını kaybetti.

Bolulular tarafından ise "turizmin babası" olarak anıldı.