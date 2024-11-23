Bomba iddia! Fatih Terim Süper Lig takımını satın alıyor...

Hüseyin Topuz

Panathinaikos'tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Fatih Terim için olay yaratan bir iddia ortaya atıldı.

Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim'in, Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Adana Demirspor'u satın alacağı iddia edildi.

Fatih Terim'in ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren Adana Demirspor'u satın alacağı iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Gazeteci Onnik Azinyan'ın haberine göre Fatih Terim, 1969-1974 yılları arasında forma giydiği Adana Demirspor'u satın alacak.

Azinyan, söz konusu iddialar ile ilgili olarak, "Fatih Terim galiba Adana Demirspor'u alıyor. Öyle bir hava var. Öyle duyuyorum. Şu an Adana Demirspor'a bir hava, bir akış var diyorlar. Adana Demirspor onun takımı" ifadelerine yer verdi.