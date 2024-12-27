Borçlar siliniyor: GSS borcunu ödeyenlere iade yapılacak mı?

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Meclis Genel Kurulunda dün kabul edilerek yasalaşan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla birlikte toplamda 1 milyon 784 bin 614 zorunlu Genel Sağlık Sigortalı vatandaşın, 2014 yılına ait 2 milyar 178 milyon 88 bin 879,04 liralık borcu silinmesine karar verildi.

Alınan bu kararın ardından 2014 yılına ait borçların silinmesinin ardından borçlarını ödeyen vatandaşlar iade olup olmayacağını merak ediyor.

GSS prim borcunu ödeyen vatandaşlar “Borç ödemesini önceden yapanlara ücret iadesi olacak mı?” sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki, GSS borcunu ödeyenlere para iadesi yapılacak mı?

ÖDEYENLERE İADE OLACAK MI?

TBMM Genel Kurulu'nda dün kabul edilerek yasalaşan devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren yasada yer alan hükme göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler ise iade ve mahsup edilmeyecek.