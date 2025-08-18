Borçları eriten en güçlü dua! "Bir türlü bitmiyor" diyen okusun...

Borç, insanın hayatında en çok sıkıntıya düşüren konulardan biridir.

Maddi yükümlülükler arttığında, psikolojik baskı da beraberinde gelir.

Hem geçim derdi hem de ödenemeyen borçlar, insanı umutsuzluğa sürükleyebilir. Ancak İslam kültüründe duaların, sabrın ve tevekkülün önemi büyüktür.

Özellikle "borçlardan kurtulmak için okunacak dualar", hem kalbe huzur verir hem de çıkış yolu bulmak isteyenlere manevi destek sağlar.

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) borç sıkıntısı çeken sahabelere tavsiye ettiği dualar, günümüzde de en çok aranan ve okunan manevi reçeteler arasında yer alıyor.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN "BORÇ" DUASI

Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisinde, borçlu bir sahabeye şu duayı tavsiye etmiştir:

"Allâhümme innî e‘ûzü bike mine’l-hemmi ve’l-hazeni ve e‘ûzü bike mine’l‘aczi ve’l-keseli ve e‘ûzü bike mine’l-cübni ve’l-buhli ve e‘ûzü bike min ğalebeti’d-deyni ve kahri’r ricâli."

"Allah'ım! Üzüntüden ve kederden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun galebe çalmasından ve insanların kahrından sana sığınırım."

Bu dua, hem helal rızık talep etmek hem de borç yükünden kurtulmak için okunur. Düzenli şekilde sabah-akşam okunması tavsiye edilir.

BORÇTAN KURTULMA DUASI

"Allâhümme fâlikal- ısbâhı ve câ ılelleyli sekenen veş-şemse vel-kamera husbânen ıkdı anniddeyne ve ağninî minel-fakri ve emtiğnî bi-sem î ve besarî ve kuvvetî fî sebîlik."

"Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah'ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle." (Malik, Dua, No: 495)

Ayrıca, "Her gece Vâkıâ sûresini tilâvet eden kimsseye ebediyyen fakirlik ve sıkıntı isâbet etmez; yani darlık görmez." (Beyhakî, Şuab, II, 492)