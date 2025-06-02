Borsa İstanbul Kurban Bayramı’nda açık mı? Borsa ne zaman tatile girecek?

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Kurban Bayramı tatili nedeniyle "Borsa ne zaman tatile girecek?" sorusu son günlerin en çok merak edilenleri arasında yerini alıyor.

Bayram tatiline az bir süre kala Borsa İstanbul'un (BIST) çalışma takvimi ve işlem saatleri merak konusu oldu.

Borsa İstanbul A.Ş., 2025 yılı Kurban Bayramı resmi tatil takvimi çerçevesinde bayramda işlem günleri ve takas süreçlerine dair bir bilgilendirme yaptı.

Bayram tatili süresince borsa seansları kapalı olacakken, tatil öncesindeki işlemlerin takas tarihleri de değişiklik gösterebilecek.

Peki, "Borsa ne zaman tatile girecek?" İşte merak edilenler...

Borsa ne zaman tatile girecek?

Borsa İstanbul 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde tatil olacak. Borsa İstanbul'da işlemler 10 Haziran 2025 Salı günü kaldığı yerden devam edecek.

Borsa İstanbul takas tarihleri

Borsa İstanbul'un resmi hesabından yapılan açıklamada; "5 Haziran 2025 Perşembe takas yapılmayacaktır. 3 Haziran 2025 Salı tarihli işlemlerin takası 10 Haziran 2025 Salı tarihinde gerçekleştirilecektir. 4 Haziran 2025 Çarşamba ve 5 Haziran 2025 Perşembe tarihli işlemlerin takası 11 Haziran 2025 Çarşamba tarihinde gerçekleştirilecektir. " ifadelerine yer verildi.