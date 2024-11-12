Borsa İstanbul'da Kasım ayında en çok işlem gören hisseler hangileri?

Hüseyin Topuz

Borsada en çok işlem gören hisseler, genellikle yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği ve piyasa hareketliliğine yön veren şirketlerin hisse senetleridir.

Bu hisseler, yüksek işlem hacimleriyle dikkat çeker ve genellikle ekonomik dalgalanmalara hızlı tepki verirler.

Borsada en çok işlem gören hisseler, büyük şirketlerin hisse senetleri olabileceği gibi, ani bir haber ya da gelişmeyle popüler hale gelen hisseler de olabilir.

Borsa İstanbul'da 2024 yılı Kasım ayında en çok işlem gören hisseleri sizler için derledik. İşte merak edilen bu hisseler...

Türk Hava Yolları (THYAO): İşlem hacmi genellikle en yüksek olan hisselerden biri.

İş Bankası (ISCTR): Sürekli olarak yüksek işlem hacmine sahip.

Akbank (AKBNK): En çok işlem gören diğer bir banka hissesi.

Tofaş (TOASO): İşlem hacmi yüksek olan sanayi şirketlerinden biri.

Aselsan (ASELS): Savunma sanayiinde önemli bir yer tutan bu hisse de yoğun işlem görüyor.

Yapı Kredi Bankası (YKBNK): Bankacılık sektöründen bir diğer popüler hisse.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (EREGL): Demir-çelik sektöründeki önemli şirketlerden.

Koç Holding (KCHOL): Holding hisseleri arasında işlem hacmi yüksek olanlardan.

Garanti BBVA (GARAN): Yüksek işlem hacmine sahip bir diğer banka hissesi.

Tüpraş (TUPRS): Enerji sektöründe faaliyet gösteren ve işlem hacmi yüksek bir hisse.

Bu hisseler, yatırımcıların yoğun ilgisi ve yüksek işlem hacimleri ile dikkat çekiyor​.