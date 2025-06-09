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Borsa ne zaman açılacak? Bayram bitiyor! BIST açılış tarihi 2025...

Borsa ne zaman açılacak? Bayram bitiyor! BIST açılış tarihi 2025... Borsayı takip eden vatandaşların gündeminde "borsa ne zaman açılacak" sorusu yer alıyor. Bayram boyunca işlem yapmayan Borsa İstanbul'un açılış takvimi belli oldu. İşte BIST işlem tarihi...