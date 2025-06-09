Borsa ne zaman açılacak? Bayram bitiyor! BIST açılış tarihi 2025...

Haber Merkezi
2025 yılı Kurban Bayramı tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da bir süredir işlem gerçekleştirilemiyor.
Borsa İstanbul genel tatil uygulamasına uyum sağlayarak, 5 Haziran 2025 Perşembe günü sadece yarım gün işlem gördükten sonra tatile girdi.
Milyonlarca yatırımcı ve borsa takipçisi, yeniden açılış zamanını bekliyor. Bu kapsamda, "borsa ne zaman açılacak" sorusu gündemde yer alıyor.
Peki, Borsa ne zaman açılacak? İşte Borsa İstanbul açılış ve işlem tarihi...
BORSA NE ZAMAN AÇILACAK 2025
Borsa İstanbul, 10 Haziran 2025 Salı günü yeniden açılacak ve işlemler normal seans saatleriyle devam edecek.
Yatırımcılar, bayram tatilinin ardından borsada ilk işlem gününde sabah 10.00 itibarıyla seanslara katılabilecek.