Borsada yeni dönem! Borsada açığa satış yasağı ne zaman kalkacak?

Hüseyin Topuz

Borsa piyasasında bir süredir açığa satış yasağının kaldırılmasına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, borsada açığa satış yasağının kaldırılası için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Açığa satış yasağı, 2023 yılı başında 6 Şubat depremlerinin ardından getirilmişti.

Açığa satış, bir yatırımcının elinde olmayan bir menkul kıymeti ödünç alarak satması işlemidir.

Bu işlem, genellikle bir varlığın fiyatının düşeceğini tahmin eden yatırımcılar tarafından kullanılır.

Borsada açığa satış yasağına dair önemli bir açıklama geldi. SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül teknik altyapı üzerinde hazırlık yapıldığını belirterek, "Yakında kaldıracağız, 2025 yılına kalmayabilir." dedi.

Uzmanlar, açığa satış yasağının kaldırılması ile yabancı girişlerinin artabileceğini belirtiliyor.