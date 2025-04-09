Bozuk yumurta nasıl anlaşılır? İşte 4 kolay test...

Hüseyin Topuz

Yumurta, mutfaklarımızın vazgeçilmez besinlerinden biridir. Kahvaltı sofralarından hamur işlerine kadar pek çok tarifte yer alır.

Ancak tazeliğini yitirmiş ya da bozulmuş bir yumurta, hem sağlığımız için risk oluşturabilir hem de yemeğin tadını bozabilir.

Bu nedenle yumurtanın taze olup olmadığını anlayabilmek oldukça önemlidir.

Peki, bir yumurtanın bayat ya da bozuk olduğunu nasıl anlarız? Evde kolayca uygulayabileceğiniz basit yöntemlerle bunu test etmeniz mümkün.

İşte bunlardan bazıları...

1. Su Testi

Bir bardak ya da kaseye soğuk su koyup yumurtayı içine bırakın:

Taze yumurta: Dibe çöker ve yan yatar.

Biraz bayat ama yenebilir yumurta: Dibe çöker ama dik durur.

Bozuk yumurta: Yüzeye çıkar, yüzüyorsa atın.

2. Koku Testi

- Yumurtayı kırmadan önce koklayın.

- Kötü kokuyorsa (çürük ya da sülfür gibi), kesinlikle bozuktur.

- Kırdıktan sonra da koku kontrolü yapın.

- Yoğun ve kötü bir koku yayılıyorsa tüketmeyin.

3. Görünüm ve Kıvam

Yumurtayı bir kaba kırın ve inceleyin:

Taze yumurta: Sarısı kabarık ve yuvarlak olur, beyazı sıkı ve yayılmaz.

Bayat yumurta: Sarısı yayılmış ve yassı olabilir, beyazı da cıvık ve akışkan olur.

Bozuk yumurta: Rengi garipse (yeşilimsi, gri tonları), içinde kan lekesi veya kötü koku varsa tüketmeyin.

4. Son Kullanma Tarihine Bakın

Karton üzerinde genelde "son tüketim tarihi" veya "tavsiye edilen tüketim tarihi" yazılı olur. Bu tarihi geçmişse dikkatli olun. Ancak yumurtalar doğru saklanmışsa birkaç gün daha dayanabilir.