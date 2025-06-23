Brent petrol fiyatları ne kadar oldu? Brent petrol fiyatlarında güncel durum

Orta Doğu’da artan tansiyon küresel piyasaları sarsmaya devam ediyor. ABD’nin hafta sonu İran’ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırı, petrol piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı. Saldırının ardından Brent petrol fiyatları son aylardaki en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu durum, Ocak ayından bu yana istikrarlı seyreden petrol fiyatlarının yukarı yönlü ivme kazanmasına neden oldu.

Brent petrol, çatışmaların başladığı günden bu yana yaklaşık %13’lük bir artış göstererek yatırımcıların dikkatini yeniden enerji piyasalarına çevirdi.

Yükselen fiyatlar, hem küresel enflasyon beklentilerini yeniden tetikledi hem de enerji ithalatçısı ülkeler için yeni bir maliyet kalemi anlamına geliyor. Peki, brent petrol fiyatları ne kadar oldu?

BRENT PETROL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Reuters’da yer alan bilgilere göre Brent petrol, ABD–İran çatışması sonrası Asya işlemlerinde %1,97 artışla 78,53 USD/varil seviyesine çıktı. Bu fiyat, sabah 05:03 GMT (İstanbul saatiyle 08:03) itibarıyla kaydedildi.

Piyasalar, İran’ın misillemesi ya da Hürmüz Boğazı’nda yaşanacak herhangi bir tıkanma ihtimaline odaklanmış durumda.