BRICS toplantısı ne zaman? BRICS toplantısı nerede?

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Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS, son yıllarda Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de üyelikleriyle genişledi.

Rusya, 2024'te BRICS'e dönem başkanlığı yaparken, birliğin en önemli etkinliği ve bu yıl 16'ncısı yapılacak BRICS Liderler Zirvesi Kazan'da düzenlenecek olan toplantının ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

32 ülkenin temsil edilmesi, 24 ülkenin de devlet lideri düzeyinde katılım göstermesi beklenilen toplantının tarihi hakkında araştırmalar devam ediyor. Peki BRICS toplantısı ne zaman? İşte detaylar...

BRICS TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kazan'da düzenlenecek olan BRICS Liderler Zirvesi 22-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

Söz konusu toplantıya, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming'in yanı sıra Birleşmiş Devletler Topluluğu (BDT), Avrasya Ekonomi Birliği'nden yetkililer ve Yeni Kalkınma Bankası (NDB) Başkanı Dilma Rousseff de zirveye katılması beklenen isimler arasında yer alıyor.