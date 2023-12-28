Brüt asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu 2024? Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2024 yılı asgari ücreti belli oldu. Vatandaşlar brüt ve net asgari ücret araştırmasına başladı. Peki, ne kadar zam geldi? İşte yeni asgari ücrette brüt ve net tutar.

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Beklenen zam haberi geldi.

Asgari ücret toplantılarında finali Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı.

Görüşmeler neticesinde 2024 yılı boyunca geçerli olacak asgari ücret belirlendi. Brüt ve net asgari ücret tutarı vatandaşa duyuruldu.

İkinci bir zam yapılmayacağının altı da çizilmişti.

Öte yandan yeni asgari ücretin brüt tutarı ve işverene maliyeti de merak ediliyor.

Vatandaşlar net ücret üzerinden ödeme aldıklarından, brüt tutarından kesintisini hesaplıyor.

Peki, 2024 asgari ücret zammı ne kadar? Brüt ve net asgari ücret kaç TL? İşte 2024 asgari ücret ve detaylar...

Asgari ücret zammı 2024

1 Ocak 2024'ten itibaren asgari ücret 17 bin 2 lira olacak. Bu sonuçla beraber asgari ücret toplamda yüzde 49 oranında artmış olacak.

Brüt asgari ne kadar?

2024 yılında uygulanacak net asgari ücret 17.002 TL brüt ücret ise 20 bin 2 TL oldu.

Yeni asgari ücretin işveren maliyeti de 23 bin 502 TL oldu.