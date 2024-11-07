Brüt ve net ücret tablosu belli oldu! İşte, asgari ücrette masadaki rakamlar…

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Milyonlarca işçi tarafından asgari ücrete yapılacak zam oranı heyecanla bekleniyor. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirlenecek olan asgari ücrette ortaya çıkan zam senaryoları dikkat çekiyor.

Bakanlığın yaptığı kamuoyu araştırmaları, büyüme oranları ile TÜRK-İş ve TİSK verileri etkili olacak olan zam oranın yüzde kaç olacağı, brüt ve asgari ücret tutarı merak ediliyor.

Konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise yaptığı açıklamalarda, enflasyonun asgari ücret belirlemedeki en önemli kriter olduğuna dikkat çekerek "Yaşam standartlarını yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

ASGARİ VE BRÜT TUTARLARI…

Ekonomim de yer alan habere göre, asgari ücret artışı için pazarlıklar, yeni yılın ilk günlerinde aralık ayında açıklanacak olan enflasyon tutarının ardından 6 aylık enflasyon tahminine dayalı olarak başlayacak.

Orta Vadeli Program’a (OVP) göre yıllık enflasyon beklentisi %41,5 olarak öngörülürken, ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi bu oranı %44,11 olarak belirledi. Bu rakamlar, asgari ücret zam oranının şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak.

Yüzde 41,5'lik enflasyon tahminine göre asgari ücret zammı şu şekilde:

Brüt Asgari Ücret: 28.302 Net Asgari Ücret: 24.057

Yüzde 44,11'lik enflasyon tahminine göre asgari ücret zammı şu şekilde:

Brüt Asgari Ücret: 28.826 TL Net Asgari Ücret: 24.502 TL