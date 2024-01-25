Bu 3 ilçeden kaçın! Uzman isim "Kurtulma şansı yok" diyerek uyardı Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 3 ilçeyi işaret ederek kurtulma şansının olmadığını belirtti. Ahmet Ercan’ın deprem uyarısı, bölgede endişe yarattı.

ensonhaber.com

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki potansiyel risklere dikkat çekerek Bingöl-Karlıova bölgesini öne çıkardı.

Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, yapıların kayalık yerlere inşa edilmesi ve 8 şiddetindeki depremlere dayanacak güçte olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Ahmet Ercan’ın gece yaptığı paylaşımın ardından bölgede bulunan vatandaşların yürekleri ağızlarına geldi.

3 ilçeyi işaret ederek “Kurtulma şansı yok” dedi.

Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat!

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bingöl-Karlıova bölgesinde bulunan Ercan, Gökdere, Ilıca ve Karlıova bölgelerindeki yapıların 8 büyüklüğündeki depremlere karşı dayanıklı olması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Anadolu Kırığı boyunca gerilme hızı KD'ya Bingöl- Karlıova'ya doğru gittikçe artıyor. Türkiye'de depreme en duyarlı yer burasıdır. Yapılaşma kayalık yerlerde, M8,0'e dayanacak güçte yapılmalıdır. Gökdere, İlıca, Karlıova'ya dikkat."