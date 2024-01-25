Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki potansiyel risklere dikkat çekerek Bingöl-Karlıova bölgesini öne çıkardı.
Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, yapıların kayalık yerlere inşa edilmesi ve 8 şiddetindeki depremlere dayanacak güçte olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
Ahmet Ercan’ın gece yaptığı paylaşımın ardından bölgede bulunan vatandaşların yürekleri ağızlarına geldi.
3 ilçeyi işaret ederek “Kurtulma şansı yok” dedi.
Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat!
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Bingöl-Karlıova bölgesinde bulunan Ercan, Gökdere, Ilıca ve Karlıova bölgelerindeki yapıların 8 büyüklüğündeki depremlere karşı dayanıklı olması gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Doğu Anadolu Kırığı boyunca gerilme hızı KD'ya Bingöl- Karlıova'ya doğru gittikçe artıyor. Türkiye'de depreme en duyarlı yer burasıdır. Yapılaşma kayalık yerlerde, M8,0'e dayanacak güçte yapılmalıdır. Gökdere, İlıca, Karlıova'ya dikkat."