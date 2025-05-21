Bu 5 işaret telefonunuzun takip edildiğini gösteriyor…

Haber Merkezi

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, gizliliğimizi korumak her zamankinden daha zor hale geldi.

Birçok kişi, internet saldırılarına ve hacker tehditlerine karşı önlem alırken, uzmanlar asıl tehlikenin çoğu zaman en yakınımızdaki kişilerden geldiğini belirtiyor.

Psikologlar ve bilişim uzmanları, sevgiliniz ya da eşiniz gibi yakınlarınızın, sizin haberdar olmadığınız şekilde telefonunuza casus yazılım yükleyerek sizi izliyor olabileceği uyarısında bulunuyor.

Peki telefonunuzun takip edildiğini nasıl anlarsınız? İşte 5 işaret…

TELEFONUN TAKİP EDİLDİĞİNİ GÖSTEREN 5 İŞARET

Casus yazılımlar sürekli arka planda çalışarak cihazınızın uyku moduna geçmesini engeller ve bu da batarya ömrünü hızla azaltır.

Hiçbir işlem yapmıyor olsanız bile cihazınızın ısınması, işlemcinin gizli yazılımlar tarafından kullanıldığını gösterebilir.

Görsel, ses veya konum bilgilerini gizlice sunuculara gönderen casus yazılımlar, yüksek miktarda internet kullanımıyla kendini belli eder.

Cihazınız bekleme modundayken ses çıkarması veya ekranın kendi kendine açılması, uzaktan bir müdahalenin göstergesi olabilir.

Garip kodlar içeren mesajlar veya aniden kaybolan bildirimler, casus yazılımların kontrol sinyalleri olabilir.

Uzmanlar, bu belirtileri gözlemleyen kullanıcıların cihazlarını güvenlik taramasından geçirmelerini, şüpheli uygulamaları kaldırmalarını ve gerekli durumlarda profesyonel yardım almalarını öneriyor.