"Mübarek" ne demek? Neden "mübarek olsun" deriz?

Bayramla birlikte günlük hayatta en sık duyulan ifadelerden biri de “mübarek olsun” temennisi oluyor.

Herkes birbirine "bayramınız mübarek olsun" diyerek bayramlaşıyor.

Bayramlaşmalarda, kandillerde ve özel günlerde dilimize yerleşmiş bu söz, çoğu zaman içten bir iyi dilek olarak kullanılsa da anlamı üzerine pek düşünülmüyor.

Peki, sıkça kullandığımız “mübarek” kelimesi aslında ne anlama geliyor? “Mübarek olsun” derken neyi dilemiş oluyoruz?

İşte hem kelimenin kökeni hem de bu ifadenin taşıdığı anlam...

MÜBAREK NE DEMEK

Kelime anlamı olarak "mübarek", bereketli, artan, hayır ve huzur getiren demektir. Birine "mübarek olsun" demek, "bereketli ve hayırlı olsun" anlamı taşır.

Bir şeyin mübarek oluşu;

-Kur’ân ve Sünnet’te nass ile sabit olmak ve

-İslâm’a uygun olmak şartıyla mümkündür.

Mübarek kelimesinin kökü olan “bereket”, “bir şeyin artıp çoğalması, insanı hayra ve mutluluğa ulaştıran tatmin, rahmet, lütuf, fayda” manalarına gelmektedir.

MÜBAREK OLSUN NE DEMEK

"Mübarek olsun", "Allah bu günü bereketli, huzurlu ve hayırlı kılsın" şeklindeki bir duanın kısa ifadesidir.

Bu ifade sadece bir kutlama değil; içinde iyi niyet, dua ve temenni barındıran anlamlı bir söz olarak kullanılır.