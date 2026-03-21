Güncel uranyum fiyatı 2026 | Uranyum ne işe yarar

ABD yönetiminin, İran'daki yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu ele geçirmek amacıyla askeri operasyon seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü.

CBS News'a konuşan kaynaklar, planların Ortak Özel Operasyonlar Komutanlığının (JSOC) görevlendirilmesi etrafında şekillendiğini iddia etti.

Kaynaklar, yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunu ele geçirmek üzere düzenlenecek operasyona ilişkin henüz nihai kararın alınmadığını ve olası operasyonun zamanlamasının belirsizliğini koruduğunu ileri sürdü.

URANYUM NEDİR

Uranyum, doğada bulunan radyoaktif bir elementtir ve en çok nükleer enerji üretiminde kullanılır.

“U” sembolüyle gösterilir. Genellikle kayaçların içinde uranyum cevheri olarak bulunur ve işlenerek kullanılabilir hale getirilir.

Uranyum, fosil yakıtlara alternatif olarak görülen en güçlü enerji kaynaklarından biridir.

URANYUM NE İŞE YARAR

Uranyumun en temel kullanım amacı nükleer enerji üretimidir. Özellikle de atom bombası...

Uranyum atomlarının parçalanmasıyla (fisyon) açığa çıkan yüksek enerji, elektrik üretiminde kullanılır.

Ayrıca bilimsel araştırmalarda ve bazı tıbbi alanlarda da dolaylı olarak yer alır.

URANYUM ELLE TUTULUR MU

Uranyum metal formunda katı bir maddedir ve teknik olarak elle tutulabilir. Ancak radyoaktif olduğu için uzun süre temas edilmesi sağlık açısından risklidir. Bu nedenle özel koruyucu önlemlerle işlenir ve depolanır.

1 KG URANYUM ENERJİSİ

Uranyumun en dikkat çekici özelliği, inanılmaz enerji yoğunluğudur.

1 kilogram uranyum, yaklaşık 1.500 ton kömüre eşdeğer enerji üretebilir.

Miktar kullanılan teknolojiye göre değişmekle birlikte, genellikle bir atom bombası için yaklaşık 15–25 kg yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum (U-235) yeterli olabilir.

TÜRKİYE'DE URANYUM VAR MI

Türkiye’de sınırlı miktarda uranyum rezervi bulunmaktadır:

Eskişehir (Sivrihisar)

Aydın

Manisa

Uşak

GÜNCEL URANYUM FİYATI 2026

Uranyum uluslararası piyasalarda “pound” üzerinden fiyatlandırılır.

2026 itibarıyla:

1 pound uranyum: 90 – 110 dolar

1 kilogram uranyum: yaklaşık 200 – 240 dolar