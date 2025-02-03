Bu alanlara park etmek yasak! Tespit edilenlere anında ceza kesilecek

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Günlük hayatta trafik düzeni ve park kuralları yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. Birçok sürücü, park etme sırasında kurallara uymamakta ısrarcı olabiliyor.

Özellikle cadde ve sokaklarda park edilen araçlar, hem trafik akışını engelliyor hem de yayaların güvenliğini riske atıyor.

Park sorunları sadece sokaklarda değil, otoparklarda da kendini gösteriyor. Engelliler için ayrılan özel park alanları, bazen engelli olmayan sürücüler tarafından işgal edilebiliyor.

Hatalı park eden sürücülere ise cezai yaptırım uygulanıyor.

1986 TL CEZASI VAR

2025 yılı itibarıyla, engellilere ayrılan park alanlarını usulsüz şekilde kullanan sürücülere uygulanacak ceza 1986 TL olarak belirlendi.

Engelli park alanlarını işgal edenlere yönelik cezai işlemler, hem engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak hem de trafik düzenini sağlamak amacıyla sıkılaştırıldı.