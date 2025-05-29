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ABD’de Macy's mağazalarında satışa sunulan Holiday Lane markalı bebek pijamaları için geri çağırma kararı alındı.

Yetkililer, pijamaların ayak bileklerindeki elastik kısmın aşırı sıkı olmasının bebeklerin kan dolaşımını engelleyebileceği ve bu durumun ciddi yaralanma riskine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Yetkililer, ailelerin geri çağrılan pijamaları derhal kullanmayı bırakmaları ve çocukların erişiminden uzak tutmaları gerektiğini belirtiyor.

Ayrıca, tüketicilere ürünleri mağazalara iade etmeyip, geri ödeme ve değişim süreçleri için doğrudan Macy’s ile iletişime geçmeleri söylendi.

İşte geri çağrılan ürünler: