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Bu belirtiler demir eksikliğinin işareti!

Bu belirtiler demir eksikliğinin işareti! Uzmanlara göre, demir eksikliği özellikle kadınlarda, hamilelerde ve vejetaryen beslenenlerde kişilerde daha sık görülüyor. Ancak pek çok kişi farkında olmadan bu eksikliği yaşıyor. İşte demir eksikliğinin en yaygın belirtileri: